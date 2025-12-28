Conferenza stampa Grosso post Bologna Sassuolo | Prestazione di livello usciamo con qualche rammarico Ho cambiato i due esterni per dare vivacità gli altri hanno fatto bene

Durante la conferenza stampa, l’allenatore del Sassuolo, Alessandro Grosso, ha analizzato l’1-1 contro il Bologna. Ha sottolineato una prestazione di livello, pur esprimendo alcuni rammarichi. Ha spiegato le scelte di formazione, tra cui i cambi sugli esterni per aumentare la vivacità della squadra, sottolineando che gli altri giocatori hanno disputato una buona partita.

