Conferenza stampa Gilardino post Pisa Juve | Ci mancano dei punti Resta amarezza perché non è la classifica che vorremmo
di Marco Baridon Conferenza stampa Gilardino post Pisa Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 17ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Arena Garibaldi) – Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa dopo Pisa Juve della 17ª giornata di Serie A 202526. Le sue dichiarazioni. RAMMARICO – «C’è rammarico per la squadra, non posso chieder loro di più di quanto fatto stasera. Han fatto una partita importante sotto il profilo della compattezza, della corsa in fase difensiva, del creare i presupposti di fare gol alla Juve. La classifica non è quella che tutti vorremmo e quindi c’è amarezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
