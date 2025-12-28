di Marco Baridon Conferenza stampa Gilardino post Pisa Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 17ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Arena Garibaldi) – Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa dopo Pisa Juve della 17ª giornata di Serie A 202526. Le sue dichiarazioni. RAMMARICO – «C’è rammarico per la squadra, non posso chieder loro di più di quanto fatto stasera. Han fatto una partita importante sotto il profilo della compattezza, della corsa in fase difensiva, del creare i presupposti di fare gol alla Juve. La classifica non è quella che tutti vorremmo e quindi c’è amarezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Gilardino post Pisa Juve: «Ci mancano dei punti. Resta amarezza perché non è la classifica che vorremmo»

Leggi anche: Conferenza stampa Kalulu post Pisa Juve: «All’intervallo ci siamo dati una svegliata. Vittoria che ci dà una consapevolezza in più»

Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti post Pisa Juve: «Per voi fino a due domeniche fa eravamo un po’ falliti e ora siamo un po’ campioni…Dentro la squadra c’è il desiderio di stare nella classifica che conta»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Gilardino: Ho messo tutti sulla corda; Conferenza Fabregas post Lecce-Como: Nico Paz fa la differenza; Conferenza stampa Gilardino post Pisa Juve: le sue parole; Gilardino post Cagliari-Pisa: “C’è rammarico. Il punto ci fa sentire vivi”.

Conferenza stampa Gilardino: «Mi è piaciuta la reazione della squadra. Ci portiamo a casa…» - Conferenza stampa Gilardino: l’allenatore del Pisa interviene dopo la partita contro il Cagliari Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 1 ... cagliarinews24.com