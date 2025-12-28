Condò |  La Juve ci ha fatto vedere di cosa è capace E con quel nome non puoi non guardare la classifica

L’intervento di Condò sottolinea le potenzialità della Juventus, evidenziando come le recenti prestazioni abbiano dimostrato il valore della squadra. Con un nome così prestigioso, è naturale che l’attenzione si concentri sulla posizione in classifica, che riflette le aspettative e le sfide del club in questa stagione. Un’analisi sobria che invita a seguire con attenzione l’evoluzione del campionato.

. Il commento del giornalista sui bianconeri. Dagli studi di  Sky Sport, il giornalista  Paolo Condò  ha analizzato la proiezione della  Juventus  in campionato, ponendo l’accento sulla pressione storica e l’ambizione connaturata ai grandi club. Secondo l’opinionista, la risalita dei bianconeri fino al  terzo posto  solitario non è un caso, ma l’adempimento di un dovere identitario che accomuna poche realtà in Italia. Di seguito il suo intervento integrale: « Io sono sempre stato abituato a pensare che se ti chiami Juventus, Milan e Inter la classifica la guardi sempre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

