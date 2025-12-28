Condò | La Juve ci ha fatto vedere di cosa è capace E con quel nome non puoi non guardare la classifica

L’intervento di Condò sottolinea le potenzialità della Juventus, evidenziando come le recenti prestazioni abbiano dimostrato il valore della squadra. Con un nome così prestigioso, è naturale che l’attenzione si concentri sulla posizione in classifica, che riflette le aspettative e le sfide del club in questa stagione. Un’analisi sobria che invita a seguire con attenzione l’evoluzione del campionato.

Il commento del giornalista sui bianconeri. Dagli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha analizzato la proiezione della Juventus in campionato, ponendo l'accento sulla pressione storica e l'ambizione connaturata ai grandi club. Secondo l'opinionista, la risalita dei bianconeri fino al terzo posto solitario non è un caso, ma l'adempimento di un dovere identitario che accomuna poche realtà in Italia. Di seguito il suo intervento integrale: « Io sono sempre stato abituato a pensare che se ti chiami Juventus, Milan e Inter la classifica la guardi sempre.

