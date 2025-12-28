Concorsi scuola | superamento prove e punteggi alti a volte non sono sufficienti per il ruolo Pillole di Question Time

Nel question time del 23 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, si è approfondita la relazione tra superamento delle prove e punteggi elevati nei concorsi scuola. Un’occasione per chiarire le criticità e le dinamiche che influenzano l’assegnazione dei ruoli, offrendo spunti utili per chi si prepara alle prossime selezioni.

