Concia e Scaraffia rimettono in riga le ultra femministe

Concia e Scaraffia affrontano con chiarezza temi legati al femminismo e alla cultura contemporanea. In un contesto segnato da fenomeni come la woke culture e la cancel culture, il loro approccio mira a ripristinare un confronto aperto e rispettoso su questioni fondamentali, evitando semplificazioni e polarizzazioni. Questo intervento si inserisce nel tentativo di mantenere vivo il dialogo civile su temi che riguardano il ruolo della donna e i valori della società.

Negli ultimi anni, l'emergere della cultura woke e di varie forme di estremismo culturale che poi sono andate tutto sotto il nome di cancel culture, ha fatto scomparire la capacità di confrontarsi in modo aperto, e talvolta certo anche duro, su alcuni temi che dovrebbero naturalmente appartenere al dibattito pubblico. Questa polarizzazione, ovviamente, impoverisce il dibattito che diviene dominato esclusivamente da forme spesso allucinate di radicalismo culturale. Vittima di tutto ciò è la libertà di espressione e quindi le idee da cui quella libertà nasce. Uno dei temi monopolizzati da questa impostazione è quello del femminismo.

