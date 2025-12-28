Concerto di inni bizantini alla Martorana | contemplazione della bellezza

Il 3 gennaio 2026 alle ore 18.00, presso la Chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio

Sabato 3 gennaio 2026 alle ore 18.00, presso la Chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio "la Martorana" la Corale Bizantina di Palazzo Adriano, diretta da Giuseppe Milazzo, eseguirà il concerto "Doxa To Theo" - Inni Liturgici della tradizione Greco-Bizantina. Il concerto è promosso dalla Parrocchia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

concerto di inni bizantini alla martorana contemplazione della bellezza

Concerto di inni bizantini alla Martorana: contemplazione della bellezza

Concerto gratuito di Inni Bizantini alla Martorana sabato 3 gennaio; GRANDI PAGINE DEL SINFONISMO EUROPEO PER IL CONCERTO DI FINE ANNO.

