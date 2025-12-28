Prima campione italiano di ciclismo in linea, ora anche cittadino benemerito di Bellano. C’è anche Filippo Conca, il ciclista di 33 anni di Bellano che la scorsa estate si è laureato a sorpresa campione italiano su strada, tra i quattro nuovi bellanesi benemeriti, che verranno insigniti dell’ Alborella d’oro, simbolo del lago di Como forgiato dal maestro Danilo Vitali per la più alta onorificenza civica comunale. La cerimonia è in programma durante il Concerto di Capodanno di venerdì prossimo, il 2 gennaio, al Palasole. "Ha portato il nome di Bellano sul gradino più alto del podio in campo ciclistico, dimostrando tenacia, costanza e coraggio nel perseverare, sino al raggiungimento dei propri obiettivi – si legge nella motivazione del riconoscimento -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Conca, campione e benemerito. Il paese di Bellano in festa per la consegna dei riconoscimenti

Leggi anche: Premio Empedocle in memoria di Paolo Borsellino: sabato la cerimoni di consegna dei riconoscimenti

Leggi anche: Zaccone è campione in MotoE: festa in paese

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Conca, campione e benemerito. Il paese di Bellano in festa per la consegna dei riconoscimenti.

Il campione italiano di ciclismo? Un dilettante che corre per una «non squadra». Perché il movimento è finito in un buco nero - Tre nei primi quindici: il nuovo campione Filippo Conca, Mattia Gaffuri (5°) e Niccolò Pettiti, 13°. corriere.it

Da "scarto" a campione: Filippo Conca racconta la sua rinascita nel ciclismo e il sogno che ha nel cuore #GirodItalia #Ciclismo https://www.tuttobiciweb.it/article/1765982345 - facebook.com facebook

Da "scarto" a campione: Filippo Conca racconta la sua rinascita nel ciclismo e il sogno che ha nel cuore #GirodItalia #Ciclismo tuttobiciweb.it/article/176598… x.com