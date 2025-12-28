Conca campione e benemerito Il paese di Bellano in festa per la consegna dei riconoscimenti

Prima campione italiano di ciclismo in linea, ora anche cittadino benemerito di Bellano. C’è anche Filippo Conca, il ciclista di 33 anni di Bellano che la scorsa estate si è laureato a sorpresa campione italiano su strada, tra i quattro nuovi bellanesi benemeriti, che verranno insigniti dell’ Alborella d’oro, simbolo del lago di Como forgiato dal maestro Danilo Vitali per la più alta onorificenza civica comunale. La cerimonia è in programma durante il Concerto di Capodanno di venerdì prossimo, il 2 gennaio, al Palasole. "Ha portato il nome di Bellano sul gradino più alto del podio in campo ciclistico, dimostrando tenacia, costanza e coraggio nel perseverare, sino al raggiungimento dei propri obiettivi – si legge nella motivazione del riconoscimento -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

