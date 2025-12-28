Cona senzatetto bivacca al pronto soccorso pediatrico Gianella | Situazione inaccettabile

28 dic 2025

Un senzatetto è stato trovato bivaccare al pronto soccorso pediatrico di Cona, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza e sull’igiene. Gianella ha commentato la situazione definendola “inaccettabile”, sottolineando i rischi per la salute di donne in gravidanza e bambini. La presenza di persone senza dimora in ambienti sanitari evidenzia la necessità di interventi mirati per garantire sicurezza e tutela per tutti.

"Una situazione inaccettabile, che mette a rischio la salute delle donne in gravidanza e dei bambini". È quanto denuncia il consigliere regionale Fausto Gianella di Fratelli d’Italia dopo quanto avvenuto nella notte al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale di Cona.Secondo quanto segnalato, una. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

