Cona senzatetto bivacca al pronto soccorso pediatrico Gianella | Situazione inaccettabile

Un senzatetto è stato trovato bivaccare al pronto soccorso pediatrico di Cona, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza e sull’igiene. Gianella ha commentato la situazione definendola “inaccettabile”, sottolineando i rischi per la salute di donne in gravidanza e bambini. La presenza di persone senza dimora in ambienti sanitari evidenzia la necessità di interventi mirati per garantire sicurezza e tutela per tutti.

