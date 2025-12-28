Con quale pettorale partirà Federica Brignone in gigante? Moltzan e Colturi gli ostacoli per rimanere tra le prime 7
Federica Brignone rischia di uscire dal primo gruppo di merito nel gigante femminile e di non partire tra le prime 7 nella prima manche della gara delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurra è scivolata al sesto posto della World Cup Starting List dopo il gigante di Semmering. Il prossimo gigante sarà quello di Kranjska Gora (Slovenia) del 3 gennaio, poi prima delle Olimpiadi si gareggerà ancora a Kronplatz (Italia) il 20 gennaio ed a Spindleruv Mlyn (Cechia) il 24 gennaio: Brignone potrebbe tornare al cancelletto di partenza nella gara italiana, altrimenti finirebbe fuori dal primo gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it
