Con quale pettorale partirà Federica Brignone in gigante? Moltzan e Colturi gli ostacoli per rimanere tra le prime 7

Federica Brignone rischia di uscire dal primo gruppo di merito nel gigante femminile e di non partire tra le prime 7 nella prima manche della gara delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l'azzurra è scivolata al sesto posto della World Cup Starting List dopo il gigante di Semmering. Il prossimo gigante sarà quello di Kranjska Gora (Slovenia) del 3 gennaio, poi prima delle Olimpiadi si gareggerà ancora a Kronplatz (Italia) il 20 gennaio ed a Spindleruv Mlyn (Cechia) il 24 gennaio: Brignone potrebbe tornare al cancelletto di partenza nella gara italiana, altrimenti finirebbe fuori dal primo gruppo.

Perché Federica Brignone non può usufruire dello status di infortunata: la situazione pettorali di partenza - Prosegue l'estenuante corsa contro il tempo di Federica Brignone verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, in cui avrà anche il ruolo di ... oasport.it

Brignone, legamento ok e non sarà operata di nuovo: «Ma non so ancora se a Milano-Cortina 2026 ci sarò» - Tanto per chiarire, ha chiarito: “Mi piacerebbe dirvi che ai Giochi olimpici 2026 ci sarò, ma non lo so. corriere.it

