Con la Camerata al Politeama. Festa con Mozart, Rossini, Bizet.

La notte di San Silvestro con la Camerata Strumentale al Politeama pratese: è un’altra bella tradizione che si ripete. Ci sono ancora biglietti disponibili per il concerto della nostra orchestra che sarà diretta da Marco Severi. L’inizio sarà alle 22.30. Saranno proposti brani popolari e festosi, dalla spumeggiante ouverture de Il Flauto magico di Mozart, passando al brio di Rossini con le ouverture de La Gazza ladra e del Guglielmo Tell, poi la sinfonia dal Don Pasquale di Donizetti, il celebre Valzer dei fiori da Lo Schiaccianoci di?ajkovskij e le suites numero 1 e 2 della Carmen di Bizet, con i motivi più celebri dell’opera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

