Comuni protagonisti e strategia contro il pizzo legalizzato | Lombardo Lo Giudice e De Luca delineano futuro politico della Sicilia

Lo scorso incontro a Roccalumera ha riunito amministratori e rappresentanti della zona ionica messinese per discutere delle sfide politiche e delle strategie future della Sicilia. I partecipanti, tra cui Lombardo, Lo Giudice e De Luca, hanno affrontato temi come il ruolo dei comuni e le iniziative contro il pizzo legalizzato, condividendo prospettive per un sviluppo sostenibile e una gestione più efficace del territorio.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.