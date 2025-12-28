Comuni protagonisti e strategia contro il pizzo legalizzato | Lombardo Lo Giudice e De Luca delineano futuro politico della Sicilia
Lo scorso incontro a Roccalumera ha riunito amministratori e rappresentanti della zona ionica messinese per discutere delle sfide politiche e delle strategie future della Sicilia. I partecipanti, tra cui Lombardo, Lo Giudice e De Luca, hanno affrontato temi come il ruolo dei comuni e le iniziative contro il pizzo legalizzato, condividendo prospettive per un sviluppo sostenibile e una gestione più efficace del territorio.
Si è svolto a Roccalumera un incontro con amministratori, dirigenti e rappresentanti del territorio della zona ionica messinese, dedicato a confronto politico e programmatico. Tra i partecipanti, il deputato regionale Pippo Lombardo e il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice.Nel suo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Luca Lombardo conquista Bulgaria’s Got Talent: il giudice intona con lui il coro del Napoli
Leggi anche: Luca De Lio lancia l’allarme: “Non lasciamo che lo spopolamento cancelli il futuro del Sud”
Comuni protagonisti e strategia contro il pizzo legalizzato”: Lombardo, Lo Giudice e De Luca delineano futuro politico della Sicilia.
Calderoli contro i «finti» Comuni montani: «Riconosciuti solo con il 25% di territorio sopra i 600 metri» - «Solo il 35% dei Comuni italiani può definirsi montano, eppure si va oltre il 55% nei registri del ministero. corrieredelveneto.corriere.it
Rete Comuni Sostenibili, 'comuni protagonisti del futuro sostenibile in Italia' - "I comuni e, in generale, gli enti locali sono i protagonisti della sfida per costruire un futuro sostenibile per l'Italia. ansa.it
Alleanza ClimArt. Comuni contro il clima impazzito - Forestazione e verde urbano, ciclabili, energia rinnovabili, tre comuni, un parco e due associazioni a braccetto, il progetto “ClimArt – Che clima in Martesana“ è pronto. ilgiorno.it
Carmagnola tra i Comuni protagonisti di “Metti in Comune l’inclusione” Con questa bella notizia vogliamo rivolgere un augurio sincero di Buone Feste a tutta la cittadinanza, condividendo un risultato che parla di inclusione, attenzione alle persone e futuro. Il C - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.