Comore-Mali terza giornata-Gruppo A-Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la terza giornata del Gruppo A di Coppa d’Africa 2025. Se le Comore hanno bisogno di vincere per andare avanti nella competizione, il Mali può accontentarsi anche del pareggio. Comore-Mali si giocherà lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 20 presso lo stadio Mohamed V di Casablanca. COMORE-MALI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Le Comore hanno raccolto soltanto un punto nelle prime due giornate, ma le prestazioni sono state positive. Nel primo turno è arrivata la sconfitta contro il Marocco, dopo aver resistito bene per un tempo. Nel secondo match, invece, gli uomini di Cusin hanno sfiorato la vittoria contro lo Zambia, dato che il gol realizzato da Maolida è stato annullato per un fallo nell’azione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

