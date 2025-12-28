Meditiamo il Vangelo del 28 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino». Domenica fra l’ottava di Natale – Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 28 dicembre 2025: Mt 2,13-15.19-23

Leggi anche: Commento al Vangelo di oggi 15 dicembre 2025: Mt 21,23-27

Leggi anche: Commento al Vangelo di oggi 13 dicembre 2025: Mt 17,10-13

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La Santa Famiglia e il viaggio della salvezza. Commento al Vangelo domenica 28 dicembre; La Parola del Signore – Il Vangelo del giorno – 28/12/2025; Mara Colombo – Commento al Vangelo di domenica 28 dicembre 2025 per bambini; fra Stefano M. Bordignon – Commento al Vangelo del 28 dicembre 2025.

La Santa Famiglia e il “viaggio” della salvezza. Commento al Vangelo domenica 28 dicembre - di Sorella Michela Arnone Comunità Monastica di Ruviano Santa Famiglia - clarusonline.it

Commento al Vangelo di oggi 27 dicembre 2025: Gv 20,2-8 - Meditiamo il Vangelo del 27 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. lalucedimaria.it