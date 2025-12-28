Commemorazione dell’Appuntato Sabato De Vita | cerimonia nella caserma di Salerno

Questa mattina, presso la Caserma della Stazione Carabinieri di Salerno Duomo, si è svolta una cerimonia in occasione dell’83° anniversario della morte dell’Appuntato Sabato De Vita, nato a Pellezzano nel 1901. La commemorazione ha reso omaggio alla sua memoria e al suo valore, riconosciuto con la Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”. L’evento ha rappresentato un momento di rispetto e riflessione sulla storia e il sacrificio dei nostri militari.

