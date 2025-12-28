Come truccare gli occhi con la palpebra cadente in 4 mosse
Un make-up artist spiega come truccare gli occhi con la palpebra cadente utilizzando 4 prodotti specifici: primer, ombretto scuro, mascara e una matita per sopracciglia. Le regole da seguire per il loro utilizzo corretto spiegate da un make-up artist professionista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
