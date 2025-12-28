Giovanni Lopez aveva solo 47 anni quando, la vigilia di Natale, un boccone di panettone con mandarino gli è andato di traverso durante il pranzo con la famiglia a Settimo Torinese. I suoi cari hanno chiamato subito il 112 e provato a soccorrerlo, ma nonostante l’arrivo rapido dell’ambulanza non c’è stato nulla da fare. Una morte che ha trasformato la festa in tragedia e che ci ricorda quanto sia cruciale sapere cosa fare quando qualcuno sta soffocando. Quando un pezzo di cibo o un oggetto blocca le vie respiratorie, ogni secondo conta. Roberto Gioachin, responsabile della centrale operativa del 118 di Torino, spiega che bisogna agire immediatamente, ancora prima che arrivi l’ambulanza. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Come si fa la manovra di Heimlich: la guida del 118 che tutti dovrebbero conoscere

Leggi anche: Tutti possono contribuire a salvare una vita: cento bambini imparano la manovra salvavita di Heimlich

Leggi anche: “Ho sentito un urlo sul treno e ho visto un uomo a terra. Ero pietrificata, ma se non fossi intervenuta sarebbe morto”: il racconto di Giulia e la lezione dei corsi di primo soccorso che tutti dovrebbero conoscere

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Come si fa la manovra di Heimlich: la guida del 118 che tutti dovrebbero conoscere.

FROSINONE: Il piccolo residente a Tivoli è stato sottoposto alla manovra di Heimlich, che si è rivelata provvidenziale - facebook.com facebook