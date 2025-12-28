Come l’Intelligenza artificiale sta ridisegnando la geopolitica globale

Nel 2025, l’intelligenza artificiale ha evoluto il suo ruolo, passando dall’essere un semplice strumento a diventare un elemento strategico nel contesto geopolitico globale. Questa trasformazione ha portato a nuovi equilibri di potere, influenzando le relazioni internazionali e le dinamiche di sicurezza tra nazioni. Comprendere questo cambiamento è fondamentale per analizzare le sfide e le opportunità di un mondo sempre più interconnesso e tecnologicamente avanzato.

Il 2025 è stato l'anno in cui l' intelligenza artificiale ha smesso di essere uno strumento e ha iniziato a essere percepita come un territorio. Non più tecnologia neutra, ma infrastruttura strategica da conquistare, difendere e controllare. I cosiddetti modelli sovrani, sviluppati da Stati e grandi corporation per ridurre la dipendenza da attori esterni, hanno trasformato l'IA in un campo di battaglia geopolitico. DeepSeek, il modello cinese low-cost, e Meta con la sua offensiva open source hanno reso evidente che la partita non si gioca più sull'innovazione astratta, ma sul dominio delle catene di fornitura che tengono in piedi l' ecosistema digitale.

