come e dove vedere la replica di amici 25 in tv e streaming

Per guardare la replica di Amici 25, è possibile sintonizzarsi sui canali televisivi ufficiali oppure utilizzare le piattaforme di streaming. La registrazione della puntata può essere trovata su Mediaset Play, il servizio online del gruppo Mediaset, o in altri servizi autorizzati. Consultare i programmi e gli orari aggiornati permette di seguire facilmente gli episodi già trasmessi, garantendo un accesso comodo e immediato.

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più attesi del palinsesto televisivo ed è tornato il 28 settembre 2025 con la sua stagione 25. Sono passati anni dal suo debutto su Mediaset ma l’entusiasmo per il programma non si è mai spento. Come sempre la padrona di casa ha dato il via agli appuntamenti pomeridiani del weekend, che andranno in onda ogni domenica alle 14:00 in attesa dell’arrivo del Serale. Per chi non riesce a seguire l’appuntamento di Canale 5, resta la possibilità di vedere l’ultima puntata in replica in TV e streaming. Come vedere la replica di Amici 25 del 28 Dicembre. Come ogni edizione di Amici di Maria De Filippi, anche quella in corso riserverà diverse sorprese al pubblico. 🔗 Leggi su Tutto.tv

