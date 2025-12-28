Come avere un look da star a Capodanno | i consigli del chirurgo Marco Ferretti esperto di medicina estetica

Per prepararsi al meglio per Capodanno, è importante conoscere i consigli di esperti come il chirurgo Marco Ferretti, specializzato in medicina estetica. Un look curato e naturale può valorizzare la propria bellezza senza eccessi, permettendo di affrontare la serata con sicurezza. In questo articolo, troverai indicazioni pratiche e consigli professionali per arrivare al nuovo anno con stile e sobrietà.

L’anno che verrà! E’ appena trascorso il Natale ed è già una corsa alla preparazione della notte più magica dell’anno, da trascorrere in allegria tra parties blindati e fiumi di champagne, curando in primis il proprio look che sia quanto più luminoso possibile. Ed allora quali sono i trattamenti estetici last minute per conquistare un’immagine da red carpet? Interpelliamo sull’argomento il Marco Ferretti, chirurgo generale, esperto di chirurgia plastica e di medicina estetica. Dottor Ferretti, quali sono i consigli per avere un aspetto gradevole “immediato”? Il periodo finale dell’anno è ricco di fermenti per la medicina estetica in quanto si richiedono interventi veloci, che diano risultati positivi immediati, per cui, al di là dei classici filler e botox, che hanno bisogno di alcuni giorni per i trattamenti ed il raggiungimento dei risultati, è molto richiesto il peeling abbinato al PRX che rende la pelle del viso estremamente lucida e luminosa in pochissimo tempo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

