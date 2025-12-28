comanche nega il tris a lawconnect e vince la sydney hobart 2025 in tempo reale

Comanche conferma il suo ruolo di protagonista e vince la Sydney-Hobart 2025, ottantesima edizione della storica regata oceanica. La barca ha superato LawConnect, impedendogli di ottenere il tris consecutivo, e ha tagliato il traguardo in tempo reale. La competizione, iniziata il 26 dicembre alle ore 13, rappresenta uno degli eventi più impegnativi e prestigiosi nel panorama delle regate d’altura.

Master Lock Comanche rispetta il pronostico della vigilia e conquista il successo in tempo reale nella Sydney-Hobart 2025, ottantesima edizione di una delle regate d’altura oceanica più importanti e pericolose al mondo cominciata come da tradizione il 26 dicembre alle ore 13.00 locali (le 3.00 italiane) e organizzata dal Cruising Yacht Club of Australia. Comanche ha avuto la meglio nell’appassionante sfida per la vittoria con LawConnect e SHK Scallywag, che aveva visto addirittura i tre 100 piedi separati da un solo miglio alla mezzanotte italiana lungo la costa della Tasmania. I velisti capitanati da Matt Allen e James Mayo hanno piazzato l’affondo decisivo con un bordeggio finale impeccabile, seminando i rivali lungo il fiume Derwent e tagliando il traguardo dopo 2 giorni, 5 ore, 3 minuti e 36 secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it

