Colpo al supermarket Si calano dal tetto e tagliano la cassaforte Via con 5mila euro

STRADELLA (Pavia) Ladri entrati dal tetto e attrezzati di flessibile, per tagliare la cassaforte e fuggire col bottino di migliaia di euro in contanti. Portando via anche l'hard disk dell'impianto di videosorveglianza. Un furto pare ben organizzato quello scoperto ieri mattina, alla riapertura del supermercato Basko in via Nazionale a Stradella. Un colpo messo a segno in un arco di tempo abbastanza ampio, fin dalla chiusura di mercoledì 24 dicembre, durante i giorni di pausa per le festività di Natale e Santo Stefano, in un momento che resta imprecisato anche per la manomissione della videosorveglianza.

