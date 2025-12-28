Colpisce proprio lì | Influenza Bassetti avverte milioni di Italiani

L’influenza può rappresentare un rischio serio per la salute di molte persone. Il professor Bassetti, esperto in malattie infettive, invita gli italiani a prestare attenzione ai sintomi e a adottare le misure preventive necessarie. Con l’arrivo della stagione fredda, è importante conoscere i segnali di allarme e proteggersi adeguatamente, per ridurre le conseguenze di questa malattia.

– Quella appena trascorsa è stata, per molti italiani, una settimana tutt’altro che leggera. L’influenza stagionale ha colpito duro proprio nei giorni delle feste, costringendo a letto migliaia di persone tra Natale 2025 e Capodanno. A pesare è soprattutto la cosiddetta variante K, che sta mostrando una diffusione rapida e sintomi più marcati rispetto ad altre ondate recenti. I numeri ufficiali arriveranno solo con il prossimo bollettino epidemiologico, atteso per lunedì 29 dicembre, ma il quadro che emerge dagli ospedali e dai racconti quotidiani è già piuttosto chiaro: l’impatto è stato significativo e destinato, con ogni probabilità, a proseguire anche nei giorni immediatamente successivi alle feste. 🔗 Leggi su Tvzap.it

