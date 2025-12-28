Cologno al Serio, (Bergamo), 28 dicembre 2025 - Una donna originaria di Dalmine e domiciliata a Cologno al Serio è finita nei guai dopo essere stata scoperta dalla polizia locale mentre abbandonava i rifiuti: rischia una multa compresa tra mille e 10mila euro e una denuncia penale. La scoperta e le indagini. Approfittava del buio per non dare nell’occhio, ma non ha fatto i conti con le telecamere che sorvegliano la zona. Le immagini hanno permesso agli agenti di avviare accertamenti e risalire alla conducente, E.W. Sant’Angelo Lodigiano, nei sacchi di rifiuti abbandonati si dimentica lo scontrino che la identifica: multata L'episodio e le sue conseguenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cologno al Serio, scoperta dalla Polizia locale: abbandona i rifiuti, rischia 10mila euro di multa

