Cogliate volontaria parte per il Madagascar | Serve materiale infermieristico

Cogliate, volontaria in partenza per il Madagascar, avvia una raccolta di materiale infermieristico. Veronica Coltrato, 39 anni, residente a Cogliate e infermiera professionista, ha deciso di sostenere questa missione umanitaria. L’iniziativa mira a fornire strumenti essenziali ai professionisti sanitari locali, contribuendo a migliorare le condizioni di assistenza nelle zone più bisognose. Ogni contributo può fare la differenza in un progetto di solidarietà internazionale.

In partenza per una missione in Madagascar, lancia una raccolta di materiale infermieristico. Veronica Coltrato ha 39 anni, abita a Cogliate e di lavoro fa l’infermiera. Ma è anche un’attiva volontaria sul territorio (in particolare di Croce Rossa e Avis) e ora ha deciso di partire per il Madagascar, dove rimarrà due mesi con lo . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

