Cogliate volontaria parte per il Madagascar | Serve materiale infermieristico
Cogliate, volontaria in partenza per il Madagascar, avvia una raccolta di materiale infermieristico. Veronica Coltrato, 39 anni, residente a Cogliate e infermiera professionista, ha deciso di sostenere questa missione umanitaria. L’iniziativa mira a fornire strumenti essenziali ai professionisti sanitari locali, contribuendo a migliorare le condizioni di assistenza nelle zone più bisognose. Ogni contributo può fare la differenza in un progetto di solidarietà internazionale.
In partenza per una missione in Madagascar, lancia una raccolta di materiale infermieristico. Veronica Coltrato ha 39 anni, abita a Cogliate e di lavoro fa l’infermiera. Ma è anche un’attiva volontaria sul territorio (in particolare di Croce Rossa e Avis) e ora ha deciso di partire per il Madagascar, dove rimarrà due mesi con lo . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Leggi anche: Parte l'attività del nuovo ambulatorio infermieristico: "Accesso più semplice ai servizi per i pazienti"
Leggi anche: Madagascar, proteste contro il presidente: tensione altissima, parte dell'esercito si schiera coi manifestanti
Cogliate, volontaria parte per il Madagascar: “Serve materiale infermieristico” - In partenza per una missione in Madagascar, lancia una raccolta di materiale infermieristico. ilnotiziario.net
Conosco il lavoro di Medici Volontari italiani e li sosterrò: fare del bene aiuta a vivere - Per questo Carlo e Speranza Passeggi lanciano un appello alle persone di buona volontà (visto lo spirito natalizio) che vogliono contribuire alle ingenti spese con il 5×1000 o che vogliono collaborare ... ilfattoquotidiano.it
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.