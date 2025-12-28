Cocaina e hashish nei barattoli della cucina arrestato diciannovenne a Cinisi

Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Cinisi per il possesso di cocaina e hashish nascosti nei barattoli della cucina. L’intervento è avvenuto durante un incontro in via Imbriani, dove i carabinieri, impegnati in servizi di prevenzione, hanno sorpreso il soggetto con sostanze stupefacenti. L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio per contrastare lo spaccio e il consumo di droga.

Si sono dati appuntamenti in via Imbriani, a Cinisi, non immaginando che a breve distanza ci fosse una pattuglia dei carabinieri appostata. I militari dell'Arma hanno arrestato un ragazzo di 19 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, recuperando al termine di una.

