Cobolli-Rublev oggi in tv World Tennis Cup 2025 | orario programma streaming

Oggi, domenica 28 dicembre, si concluderà a Shenzhen, in Cina, la World Tennis Continental Cup 2025: nel penultimo incontro della manifestazione, alle ore 10.00 italiane, Flavio Cobolli sfiderà il russo Andrey Rublev per provare a tenere in corsa il Team Europe per il successo finale. Dopo 8 dei 10 match totali previsti, infatti, il Team World conduce sul Team Europe per 9-7 ed è ad una sola vittoria dalla conquista del titolo, mentre il Vecchio Continente avrà bisogno di vincere entrambe le sfide rimanenti per portare a casa il trofeo. Il match tra l'azzurro Flavio Cobolli ed il russo Andrey Rublev della World Tennis Continental Cup 2025 sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, infine la Diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport.

