Cobolli-Rublev oggi in tv World Tennis Cup 2025 | orario programma streaming

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 28 dicembre, si concluderà a Shenzhen, in Cina, la World Tennis Continental Cup 2025: nel penultimo incontro della manifestazione, alle ore 10.00 italiane, Flavio Cobolli sfiderà il russo Andrey Rublev per provare a tenere in corsa il Team Europe per il successo finale. Dopo 8 dei 10 match totali previsti, infatti, il Team World conduce sul Team Europe per 9-7 ed è ad una sola vittoria dalla conquista del titolo, mentre il Vecchio Continente avrà bisogno di vincere entrambe le sfide rimanenti per portare a casa il trofeo. Il match tra l’azzurro Flavio Cobolli ed il russo Andrey Rublev della World Tennis Continental Cup 2025   sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, infine la Diretta live testuale  sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

cobolli rublev oggi in tv world tennis cup 2025 orario programma streaming

© Oasport.it - Cobolli-Rublev oggi in tv, World Tennis Cup 2025: orario, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025: orario, programma, streaming

Leggi anche: LIVE Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: test di alto livello verso la United Cup

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dove vedere in tv Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025: orario, programma, streaming; World Tennis Continental Cup: Cobolli-Rublev live alle 12; LIVE Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025 in DIRETTA: test di alto livello verso la United Cup; WTC Cup Shanghai live su : Team Europe avanti 2-0. Stanotte tocca a Cobolli.

cobolli rublev oggi tvCobolli-Rublev oggi in tv, World Tennis Cup 2025: orario, programma, streaming - Oggi, domenica 28 dicembre, si concluderà a Shenzhen, in Cina, la World Tennis Continental Cup 2025: nel penultimo incontro della manifestazione, alle ore ... oasport.it

cobolli rublev oggi tvDove vedere in tv Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025: orario, programma, streaming - Sarà l'ultimo impegno di Flavio Cobolli alla World Tennis Continental Cup, esibizione di scena in quel di Shenzhen, ma sarà anche, forse, il più seguito a ... oasport.it

cobolli rublev oggi tvWorld Tennis Continental Cup su SuperTennis: è il giorno di Cobolli - E' il giorno di Flavio Cobolli alla World Tennis Continental Cup di scena fino a domenica sul veloce indoor di Shenzhen, in Cina, e trasmessa ... sport.tiscali.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.