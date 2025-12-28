Claudio Baglioni annulla un concerto del tour | cosa succede

Pessime notizie per i fan di Claudio Baglioni: il cantautore romano ha dovuto annullare una delle date del suo tour Piano di Volo soloTris, quella di domenica 28 dicembre. Un brutto colpo per tutti coloro che lo amano e che si sono preoccupati per il loro beniamino, visto che il rinvio del concerto è dovuto a un problema di salute dell’artista Claudio Baglioni, l’annullamento della data del suo tour: come sta. I fan di Claudio Baglioni dovranno attendere ancora qualche giorno per vederlo sul palco. L’artista romano si è visto costretto ad annullare una delle date del suo tour Piano di Volo soloTris, con il quale sta girando i teatri di tutta l’Italia. 🔗 Leggi su Dilei.it

