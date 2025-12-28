La classifica della Coppa del Mondo di sci di fondo maschile 2026 si sviluppa attraverso 27 gare individuali e il Tour de Ski, con inizio il 28 novembre 2025 a Ruka e conclusione il 22 marzo 2026 a Lake Placid. Johannes Klaebo si conferma leader della classifica, mentre Federico Pellegrino registra un miglioramento in posizione. La stagione si presenta equilibrata e competitiva, con atleti di tutto il mondo impegnati a conquistare il massimo risultato.

Sono 27 le gare individuali inserite nel calendario della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci di fondo, alle quali andrà aggiunto il Tour de Ski: lo start è arrivato venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre i titoli verranno assegnati domenica 22 marzo 2026 a Lake Placid, negli Stati Uniti. Rispetto all’annata sportiva 2024-2025 torneranno a disputarsi la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen, mentre in casa Italia andranno in scena tutto il Tour de Ski, con la manifestazione che si snoderà tra Dobbiaco e Val di Fiemme, ed i Giochi Olimpici a febbraio 2026. CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: Klaebo sempre leader, Pellegrino sale

