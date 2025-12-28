Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026 | Diggins leader Ganz vicina alle 30

La classifica della Coppa del Mondo femminile di sci di fondo 2025-2026 si sta delineando dopo le prime competizioni, con Diggins in testa e Ganz vicina alle 30. La stagione, iniziata il 28 novembre a Ruka e concludendosi a Lake Placid il 22 marzo, comprende 27 gare individuali e il Tour de Ski, che si svolgerà interamente in Italia. Un percorso che promette emozioni e sfide lungo tutta la stagione.

La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake Placid, negli Stati Uniti, domenica 22 marzo 2025: sono previste in calendario 27 gare individuali, oltre al Tour de Ski, che si svolgerà interamente in Italia. Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in Trentino. Tornano in calendario, rispetto alla scorsa stagione, inoltre, la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen. CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

