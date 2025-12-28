Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026 | Shiffrin allunga a suon di slalom Goggia quarta

La classifica della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 vede Mikaela Shiffrin consolidare il suo vantaggio nello slalom, grazie a una vittoria a Semmering. La campionessa statunitense continua a dominare la specialità, recuperando posizioni nella seconda manche e conquistando il primo posto. Lydia Goggia si trova al quarto posto nella classifica generale, mantenendo buone chance di competere per le posizioni di vertice nella stagione in corso.

Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom di Semmering, proseguendo così il proprio dominio assoluto tra i pali stretti in Coppa del Mondo: la fuoriclasse statunitense ha avuto la meglio in tutte le gare disputate in questa specialità durante la stagione in corso, oggi è riuscita a recuperare tre posizioni nella seconda manche e a battere la svizzera Camille Rast per 9 centesimi, mentre l’albanese Lara Colturi ha chiuso al terzo posto con un ritardo di 57 centesimi dall’americano. Il quinto sigillo tra i rapid gates ha permesso a Mikaela Shiffrin di allungare in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo: ora primeggia con 698 punti, facendo leva su un vantaggio di 195 lunghezze nei confronti di Rast e 214 sulla neozelandese Alice Robinson (oggi assente). 🔗 Leggi su Oasport.it

