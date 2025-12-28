Circa 300 visitatori per il grande presepe animato che mette in mostra anche i meccanismi dell' animazione

Circa trecento visitatori  hanno visitato il presepio animato monumentale allestito negli spazi del convento e della Chiesa di San Francesco, a Meldola. Per l’edizione di quest’anno l’allestimento ha cambiato collocazione, passando dalla chiesa ai grandi saloni del convento francescano. Una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

