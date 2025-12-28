Cinisello scoppia un incendio mentre dorme | Maria Catena Pistone muore a 89 anni

Un incendio è scoppiato a Cinisello Balsamo durante la notte, provocando la morte di Maria Catena Pistone, 89 anni, residente nella zona. La donna, che avrebbe compiuto novant’anni nel 2026, è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Cinisello Balsamo (Milano), 28 dicembre 2025 – Maria Catena Pistone avrebbe compiuto novant'anni l'anno prossimo. Un traguardo che non raggiungerà: ha perso la vita in un drammatico incendio la sera di sabato 27 dicembre. Siamo a Cinisello Balsamo, in via Verbano. L'anziana sta dormendo, ha freddo, usa un elettrodomestico per scaldarsi. Una stufetta o, secondo un'altra ricostruzione, un phon infilato sotto le coperte. Fatto sta che, intorno alle 18, si sviluppa un rogo che avvolge proprio il letto su cui l'anziana, originaria di Caltanissetta, stava dormendo. L'allarme è scattato alle 18, quando la figlia e il genero della donna – che vivono nella casa accanto – hanno sentito un forte odore di fumo venire dall'appartamento di Maria Catena Pistone.

