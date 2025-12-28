Cinghiale lo carica durante la battuta di caccia | muore Luigi Rotondo

Durante una battuta di caccia in provincia di Frosinone, Luigi Rotondo, un pensionato, è stato vittima di un incidente fatale. È stato caricato da un cinghiale nelle campagne di Vallemaio, lungo la strada provinciale tra il paese e Sant'Andrea. La tragedia ha suscitato preoccupazione e attenzione sulla sicurezza durante le attività venatorie nella zona.

Tragedia durante una battuta di caccia in provincia di Frosinone: un pensionato è morto dopo essere stato caricato da un cinghiale nelle campagne di Vallemaio, lungo la strada provinciale che collega il paese a Sant'Andrea. Il suo nome è Luigi Rotondo, di 70 anni, residente nella frazione di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Cinghiale lo carica durante la battuta di caccia: muore Luigi Rotondo Leggi anche: Pensionato muore durante una battuta di caccia: caricato da un cinghiale Leggi anche: Partecipa a battuta di caccia al cinghiale ma l’animale lo carica alle spalle: cacciatore in ospedale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Pensionato muore dopo l’aggressione di un cinghiale, la tragedia durante una battuta di caccia nel Cassinate - Un pensionato ha perso la vita durante una battuta di caccia dopo essere stato aggredito da un cinghiale. ilmessaggero.it

Caccia al cinghiale finisce in tragedia, cacciatore ucciso per sbaglio dall’amico a Grosseto - La vittima è Irio Pii raggiunto da un proiettile vagante che sarebbe rimbalzato su un masso colpendolo in pieno petto. fanpage.it

Tragedia a Massa Marittima, 82enne morto durante una battuta di caccia al cinghiale - Massa Marittima, 82enne muore durante una battuta di caccia al cinghiale: indagini in corso sulla dinamica dell’incidente ... tag24.it

Caccia al cinghiale (abbattimento facile) #hunting

Partecipa a battuta di caccia al cinghiale ma l'animale lo carica alle spalle: cacciatore in ospedale. Leggi qui nel primo commento - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.