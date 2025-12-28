Cinesi furbi sfruttano norma per auto da rally ma vendono auto di serie

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcuni produttori cinesi sfruttano una falla normativa europea nell’omologazione IVA, tradizionalmente destinata a prototipi e auto da rally, per commercializzare auto di serie come se fossero veicoli da competizione. Questa pratica consente ai marchi più piccoli di aggirare le regole, creando un divario tra normativa e realtà commerciale. È importante conoscere questa dinamica per comprendere meglio il mercato e le implicazioni legali.

Omologazioni individuali: esiste una falla normativa europea nella regolamentazione della IVA, di solito usata per omologare prototipi e auto da corsa, che favorisce i piccoli e furbi marchi cinesi. La Commissione europea torna al centro delle critiche per una gestione normativa che, nel settore automotive, continua a mostrare evidenti contraddizioni. In particolare, la disciplina sull’omologazione . 🔗 Leggi su Tuttorally.newsImmagine generica

Leggi anche: Vendono un'auto online ma spariscono con i soldi, scoperti dai carabinieri

Leggi anche: Auto: Falla Ue su omologazioni individuali, boom import parallelo auto cinesi low-cost

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

cinesi furbi sfruttano normaInvasione auto cinesi in Europa, c’è un buco normativo che potrebbe essere pericoloso - In Europa i costruttori sono preoccupati da una falla nelle norme che consente ai brand cinesi minori di immettere nel mercato vetture non a norma ... virgilio.it

TRUPPE CINESI IN UCRAINA?/ I calcoli furbi di Pechino tra volonterosi Ue, aiuti a Putin e affari con Kiev - E vorrebbe tornare a fare affari con Kiev, continuando a prendersi fette dell’economia russa Militari cinesi in Ucraina come forza di ... ilsussidiario.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.