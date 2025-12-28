Cinesi furbi sfruttano norma per auto da rally ma vendono auto di serie

Alcuni produttori cinesi sfruttano una falla normativa europea nell’omologazione IVA, tradizionalmente destinata a prototipi e auto da rally, per commercializzare auto di serie come se fossero veicoli da competizione. Questa pratica consente ai marchi più piccoli di aggirare le regole, creando un divario tra normativa e realtà commerciale. È importante conoscere questa dinamica per comprendere meglio il mercato e le implicazioni legali.

Omologazioni individuali: esiste una falla normativa europea nella regolamentazione della IVA, di solito usata per omologare prototipi e auto da corsa, che favorisce i piccoli e furbi marchi cinesi. La Commissione europea torna al centro delle critiche per una gestione normativa che, nel settore automotive, continua a mostrare evidenti contraddizioni. In particolare, la disciplina sull'omologazione .

