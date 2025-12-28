Cinema Visionario | 5 titoli per l’ultima serata dell’anno

Per l’ultima serata dell’anno, Cinema Visionario propone cinque titoli da non perdere. Mentre il panorama cinematografico si conclude tra successi come Checco Zalone e Buen Camino, è importante ricordare le anteprime e le uscite previste che accompagneranno il cinema nel nuovo anno. Un’occasione per scoprire le proposte più interessanti e prepararsi all’arrivo di un 2026 ricco di novità.

Se la stagione cinematografica si sta chiudendo sotto il segno tumultuoso di Checco Zalone, e i primissimi numeri di Buen camino hanno già polverizzato il box office, non bisogna certo dimenticare gli altri grandi titoli che ci traghetteranno nel 2026. Ed ecco infatti il piano messo a punto dal Visionario per la serata di mercoledì 31 dicembre! Un vero e proprio poker d’assi (anzi: una vera e propria scala reale, contando Zalone) che spazierà attraverso i generi e traccerà una carta geografica dove convivono Cave del Predil e la Corea del Sud, la Baviera e la Serenissima Repubblica. Una commedia “per tutti”, Buen camino di Gennaro Nunziante, due dark comedy, Ultimo schiaffo di Matteo Oleotto (reduce dalle affollatissime anteprime friulane del Christmas Tour) e No Other Choice – Non c’è altra scelta di Park Chan-wook (sì, proprio lui, il geniale deus ex machina della Trilogia della vendetta ), due titoli che si confrontano con la storia: Norimberga di James Vanderbilt, interpretato da un gigantesco Russell Crowe nel ruolo di Hermann Göring, e Primavera di Damiano Michieletto, un potente racconto di libertà che ci riporta tra le pagine di Tiziano Scarpa ( Stabat Mater ) e nella Venezia di Antonio Vivaldi. 🔗 Leggi su Udine20.it

Festa del Cinema di Roma 2025, è la serata di Kasia Smutniak. Ovvero: è la serata dell'eleganza pura . Tutti i look e i nostri voti

