Cina la porta container che può lanciare missili

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Repubblica Popolare Cinese (RPC) ha recentemente mostrato un’immagine di una nave portacontainer dotata di moduli di lancio di missili. La nave, di medio tonnellaggio, mostra una serie di sistemi di lancio verticali per missili (VLS) in container posizionati sul ponte, insieme a diversi sensori e sistemi di difesa. Si tratta di una soluzione improvvisata per trasformare un qualsiasi mercantile in nave da guerra, una soluzione che è già stata osservata nel passato: a partire dalla guerra nelle Falkland dove la Royal Navy ha trasformato una porta container in una portaerei provvisoria, sino alle navi iraniane che possono montare dei sistemi di lancio per droni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

