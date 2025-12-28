Cina il giacimento di Tarim supera 2 miliardi di kWh di energia solare

Il giacimento di Tarim in Cina ha raggiunto una produzione annua di energia solare superiore a 2 miliardi di kWh. Situato nel Xinjiang, è uno dei principali siti onshore di petrolio e gas del paese, gestito da PetroChina. Questa crescita evidenzia l’impegno verso lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e sostenibili in regioni tradizionalmente legate all’estrazione di risorse fossili.

URUMQI (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La produzione annua di energia solare del giacimento petrolifero di Tarim di PetroChina, il terzo più grande giacimento onshore di petrolio e gas del Paese, ha superato domenica i 2 miliardi di kWh. Ad oggi, il giacimento di Tarim ha completato cinque progetti solari centralizzati con una capacità installata complessiva di 2,6 milioni di kilowatt, oltre a 239 progetti fotovoltaici distribuiti presso stazioni di produzione e singoli pozzi di petrolio e gas, per un totale di 63.000 kilowatt. "Sulla base dei consumi elettrici residenziali nazionali del 2024, i 2 miliardi di kWh di elettricità verde prodotti qui possono soddisfare il fabbisogno annuo di oltre 1,8 milioni di persone", ha dichiarato Liang Yulei, responsabile del dipartimento per le nuove energie del giacimento di Tarim.

