Ciclocross | Thibau Nys beffa in volata Del Grosso a Dendermonde Sesto van Aert

A Dendermonde, Thibau Nys ha vinto la prova maschile Elite della Coppa del Mondo di ciclocross, battendo in volata Del Grosso. La gara ha visto anche la presenza di Van Aert, che si è piazzato sesto. Questo risultato rafforza la posizione di Nys nel circuito, in un contesto senza il campione olandese Van der Poel.

Thibau Nys si aggiudica la prova maschile Elite della Coppa del Mondo di ciclocross a Dendermonde, centrando la terza vittoria stagionale nel circuito e confermando il suo status di anti-van der Poel in un contesto senza il campione olandese. Il campione belga è riuscito a fare la differenza nel giro conclusivo e l’ha spuntata in volata sul campione neerlandese Tibor del Grosso e sull’altro belga, leader della classifica di Coppa, Laurens Sweeck. Ci si aspettava tanto da Wout van Aert, ma il corridore della Visma Lease a Bike è ancora lontano dalla migliore condizione. Un tentativo di attacco nel decimo giro, poi la benzina è finita sul finale, chiudendo dunque in sesta posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclocross: Thibau Nys beffa in volata Del Grosso a Dendermonde. Sesto van Aert Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA: Nys incollato a Van Aert, perde terreno Del Grosso Leggi anche: Europei ciclocross 2025: Toon Aerts beffa Thibau Nys in volata, tredicesimo Fontana Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Errore di Thibau Nys! E van der Poel se ne va al 7° giro: rivivi lo scatto del Campione del mondo che beffa il belga; Senza Brand, urla Fouquenet a Zolder. Van Aert e Del Grosso a duello, la spunta il talento olandese; Van Aert sconfitto anche senza van der Poel! Del Grosso lo batte in volata. Coppa del Mondo - Mathieu van der Poel fa 5 su 5 e vince anche a Gavere! Thibau Nys ci prova, ma dura solo 6 giri prima di abdicare - Dopo una piccola pausa presa, con l'assenza a Zolder, Mathieu van der Poel riparte con una vittoria, l'ennesima. eurosport.it

