Ciclocross oggi Coppa del Mondo Dendermonde 2025 | orari tv programma streaming
Dopo l’appuntamento di Gavere, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 è pronta a vivere l’ottava tappa della su stagione. Si resta in Belgio, a Dendermonde, dove sul difficile circuito, i grandi protagonisti tornano ad affrontarsi sul “fango”. Non solo Elite in gara, tornano oggi anche le prove Junior e quella Under 23 maschile. L’attesa è ovviamente tutta sulla gara Elite maschile, dove il grande assente sarà Mathieu Van der Poel. Il sette volte campione del mondo, dopo tre vittorie consecutive, ha deciso di concedersi una pausa dopo il rientro, lasciando vuota la casella del favorito. Può essere l’occasione per sbloccarsi di Wout Van Aert, ancora a secco di successi dopo tre prove. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Coppa del Mondo ciclocross Terralba 2025 oggi: orari, tv, programma, streaming
Leggi anche: Calendario Coppa del Mondo ciclocross Terralba 2025: programma, orari, tv, streaming
Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Koksijde 2025: orari, tv, streaming. C’è Van der Poel, non Van Aert; Ciclocross, Van Der Poel vince anche a Gavere; Van der Poel fa 5 su 5 e vince anche a Gavere! Nys ci prova, ma dura 6 giri; Van der Poel mette al tappeto Van Aert a Anversa, Coppa del Mondo di ciclocross.
Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Dendermonde 2025: orari, tv, programma, streaming - Dopo l'appuntamento di Gavere, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025- oasport.it
Quando il ciclocross oggi, Coppa del Mondo Gavere 2025: orario, tv, programma, streaming - I riflettori saranno puntati infatti su Gavere, città del ... oasport.it
Ciclocross, Van Der Poel show a Gavere: vittoria in Belgio in Coppa del Mondo - Ennesima prova di forza di Mathieu Van Der Poel, che trionfa ancora nella tappa di di ciclocross a Gavere. sport.sky.it
CX CICLOCROSS - CAMPIONATI EUROPEI 2025
Oggi si corre a Gavere con la Coppa del Mondo di ciclocross. Il percorso è più veloce degli anni scorsi, è uno dei più belli e difficili, con tanto dislivello. E quanta gente! - facebook.com facebook
IL RE Impossibile batterlo: con la vittoria a Koksijde per il neerlandese fanno 14° cross consecutivi vinti da gennaio 2024 ad oggi #Ciclocross #Koksijde #vanderpoel x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.