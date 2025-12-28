Ciclocross oggi Coppa del Mondo Dendermonde 2025 | orari tv programma streaming

Dopo l’appuntamento di Gavere, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 è pronta a vivere l’ottava tappa della su stagione. Si resta in Belgio, a Dendermonde, dove sul difficile circuito, i grandi protagonisti tornano ad affrontarsi sul “fango”. Non solo Elite in gara, tornano oggi anche le prove Junior e quella Under 23 maschile. L’attesa è ovviamente tutta sulla gara Elite maschile, dove il grande assente sarà Mathieu Van der Poel. Il sette volte campione del mondo, dopo tre vittorie consecutive, ha deciso di concedersi una pausa dopo il rientro, lasciando vuota la casella del favorito. Può essere l’occasione per sbloccarsi di Wout Van Aert, ancora a secco di successi dopo tre prove. 🔗 Leggi su Oasport.it

