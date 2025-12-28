Ciclocross Lucinda Brand si prende anche Dendermonde Ennesimo successo in Coppa del Mondo

Lucinda Brand ha conquistato la vittoria anche a Dendermonde, durante l’ottava tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026. La rider ha confermato la sua superiorità in questa stagione, consolidando la posizione in classifica generale. La gara si è svolta nella località belga di Dendermonde, offrendo un ulteriore esempio delle sue capacità nel circuito internazionale di questa disciplina.

Un dominio totale. Lucinda Brand si è imposta anche in quel di Dendermonde, località del Belgio quest’oggi teatro dell’ ottava tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di ciclocross. Sesto successo consecutivo per Brand, capace di dettare il ritmo per buona parte della gara. L’attuale leader della classifica generale è partita infatti dal terzo piazzamento, mettendosi all’inseguimento della francese classe 2001 Amandine Fouqanet, in testa dopo il primo giro, poi raggiunta e sorpassata al terzo, dove ha anche provato una fuga, non riuscita nelle prime battute, salvo poi realizzare un’ accelerata in discesa, facendo saggiare la polvere alla diretta rivale, in ritardo di 9? al termine della tornata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclocross, Lucinda Brand si prende anche Dendermonde. Ennesimo successo in Coppa del Mondo Leggi anche: Lucinda Brand padrona del ciclocross: perla a Gavere, sesto sigillo in Coppa del Mondo Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA: vince Lucinda Brand, seconda Sara Casasola Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Fate spazio, vince ancora Lucinda Brand! Sara Casasola si ritira subito, Puck Pieterse giù dal podio anche a Koksijde; Saluti e buone feste a tutte, Lucinda Brand vince anche a Gavere; CDM Ciclocross, Lucinda Brand vince la sfida con Ceylin Alvarado ad Anversa - 7ª Sara Casasola; LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: vince ancora Lucinda Brand, sul podio Van Anrooij e Alvarado, 12esima Lucia Bramati. Ciclocross: Lucinda Brand si prende anche Dendermonde. Ennesimo successo in Coppa del Mondo - Lucinda Brand si è imposta anche in quel di Dendermonde, località del Belgio quest’oggi teatro dell’ottava tappa valida per la Coppa ... oasport.it

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: vince ancora Lucinda Brand, sul podio Van Anrooij e Alvarado, 12esima Lucia Bramati - 41 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della gara di ciclocross elite donne, valida per la Coppa del Mondo ... oasport.it

LIVE COPPA DEL MONDO! Van der Poel cerca il tris a Koksijde, van Aert non c'è. Casasola contro Brand: diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - Sarà un fattore da tenere in considerazione per la qualità della ... eurosport.it

Lucinda Brand continua a dominare la stagione di ciclocross - facebook.com facebook

Lucinda Brand padrona del ciclocross: perla a Gavere, sesto sigillo in Coppa del Mondo - x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.