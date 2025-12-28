Ciclocross | Haverdings vince tra gli under 23 a Dendermonde Agostinacchio non termina la gara

David Haverdings ha conquistato la vittoria tra gli under 23 a Dendermonde, completando una tripletta nella Coppa del Mondo di ciclocross. Il giovane neerlandese, classe 2004, ha ottenuto il suo terzo successo consecutivo dopo Tabor e Koksijde, assicurandosi anche la leadership nella classifica generale. Agostinacchio, invece, non ha concluso la gara. La competizione si è svolta sul fango belga, confermando l’importanza di questa disciplina nel panorama internazionale.

Arriva la tripletta per David Haverdings nella Coppa del Mondo under 23 di ciclocross. Dopo i successi ottenuti in quel di Tabor e Koksijde, il neerlandese, classe 2004, si impone anche sul fango belga di Dendermonde conquistando anche la leadership nella classifica del massimo circuito internazionale. Successo in rimonta per il corridore della Baloise Glowi Lions che è riuscito a sopravanzare sul finale i belgi Arthur Van Den Boer e Yordi Corsus, che hanno chiuso entrambi a 5" dalla vetta. Quarto il francese Aubin Sparfel a 10?. In casa Italia il migliore è Stefano Viezzi: l'azzurro della Alpecin-Deceuninck Development Team chiude in sesta posizione a 14" di ritardo.

