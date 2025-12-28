Ciclocross Epifania tra sterrati e passione torna il Città di Seregno
Alla presenza dei professionisti Marco Tizza e del campione italiano Filippo Conca è stata presentata la quinta edizione del Ciclocross città di Seregno -2° Trofeo BCC Barlassina organizzata dalla Respace Asd BikeTeam di Marco Tagliabue con la collaborazione di Salus Seregno De Rosa e Comune di Seregno. La manifestazione è in programma il 6 gennaio al Parco 2 Giugno alla Porada di Seregno e sarà valida come sesta e ultima prova del Campionato Italiano di Società. Tra i numerosi interventi quelli di Barbara Mussa presidente della Commissione Fuori Strada Nazionale, Chiara Mariani presidente del Comitato Provinciale di Monza e Brianza, del Consigliere regionale Claudio Roncalli e di alcuni rappresentanti degli sponsor e del comune di Seregno che in coro hanno espresso belle parole sull’impegno e la volontà di portare avanti un evento capace di creare coinvolgimento e partecipazione col passare degli anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
