Ciclista investito a Valgreghentino | soccorso e trasferito in ospedale

Nella mattinata di oggi, domenica 28 dicembre, si è verificato un incidente a Valgreghentino, frazione di Villa San Carlo, nel quale un ciclista è stato investito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasferito il ferito in ospedale. L'incidente si inserisce in una serie di episodi simili che coinvolgono ciclisti sulle strade lecchesi.

Un altro ciclista investito lungo le strade lecchesi. L'ultimo incidente in ordine di tempo è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, domenica 28 dicembre, nella frazione di Villa San Carlo a Valgreghentino. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. Un uomo di 60 anni stava. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Ciclista investito a Valgreghentino: soccorso e trasferito in ospedale Leggi anche: Investito sul lungolago a Lecco: 36enne trasferito in ospedale Leggi anche: Incidente a Monza, ciclista investito: 58enne in ospedale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Investito un ciclista a Paliano, interviene l'eliambulanza - Poco fa, nei pressi del bivio per Via delle Valli, lungo la Palianese Sud, un ciclista è stato investito da un automobilista in transito. ilmessaggero.it Rider investito da una Smart: individuata la donna fuggita senza prestare soccorso - È stata rintracciata e denunciata la donna che, lo scorso 12 dicembre, aveva investito un rider in viale Eritrea, a Roma, per poi allontanarsi senza prestare soccorso. today.it

Tg Prealpina: tragedia di Natale, travolto e ucciso #CerroMaggiore - Tragedia di Natale, ciclista investito e ucciso #Varese - Santo Stefano, tra passeggiate e spesa #Malpensa - Arrestato e liberato magnate russo #Trasporti - Gallarate-Rho: fine anno senz - facebook.com facebook

Incidente la sera di Natale a Cerro Maggiore, muore investito un ciclista di 44 anni x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.