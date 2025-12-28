Ciclismo

Si conoscono gli appuntamenti della stagione ciclistica 2026 in provincia di Pisa dai professionisti agli esordienti. Il Giro della Toscana a Pontedera il 9 settembre, seguito 24 ore dopo dal Gp Città di Peccioli-Coppa Sabatini. Per gli élite-under 23 apertura stagionale a Ponte a Egola sabato 4 aprile con "Pasqualando"; il 16 maggio il Gp Città di Pontedera; l’11 luglio a Marciana di Cascina il Giro delle Due Province ed in fine il 13 ottobre la Coppa del Mobilio a Ponsacco. Per la categoria juniores il 4 aprile "Pasqualando" a Ponte a Egola, il Giro della Valdera a tappe dal 26 al 28 giugno, il Gp Industrie del Cuoio e delle Pelli il 16 agosto seguito 24 ore più tardi dalla gara di Terricciola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo Leggi anche: Ciclismo, il proprietario dell’Arkéa punge l’UCI: “Bisogna fare qualcosa altrimenti il ciclismo morirà” Leggi anche: Ciclismo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Paura in Veneto: da una macchina spari a salve sulla squadra di Petacchi (Video); Terrore in allenamento: spari da un'auto contro i ciclisti della SC Padovani; ASSEGNAZIONE CAMPIONATI ITALIANI STRADA 2026 CAT. ESORDIENTI/ALLIEVI/DONNE ESORDIENTI/DONNE ALLIEVE; Agghiacciante in Veneto: un automobilista spara contro i ragazzi della Padovani. Bettini: 'Pogacar non ha avversari, il ciclismo giovanile in Italia sta morendo' - Dalle pagine di Tuttobici, l'ex campione del mondo e olimpionico Paolo Bettini ha parlato di diversi temi di attualità del ciclismo. it.blastingnews.com

Ciclismo, perché le Professional italiane saranno 3 e non 4: la ex Colpack avrà licenza straniera. Ma i corridori in rosa… - La stagione del ciclismo si appresta ad iniziare e ci sarà una novità per quanto riguarda la categoria UCI ProTeams, le cosiddette Professional. oasport.it

BUONE FESTE. BETTINI: «AUGURO AL CICLISMO ITALIANO DI TROVARE IL CORAGGIO DI VOLTARE PAGINA» - La tradizionale puntata speciale natalizia di Velò andata in onda ieri sera su TvSei è stata particolarmente interessante: si è parlato di Bilancio del 2025, di appuntamenti per il nuovo anno, di ... tuttobiciweb.it

Giuseppe Saronni - Giro d'Italia 1982 Finirà così : Giuseppe Saronni Francesco Moser Bernt Harry Johansson #CICLISMOFURIOSO - facebook.com facebook

