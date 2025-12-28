Cibo e bevande | 95 milioni per le feste
Lecchesi buongustai e golosi, amanti del buon cibo e del buon bere, soprattutto durante le feste di Natale. Si stima che solo a dicembre i lecchesi abbiamo speso 95 milioni di euro in prodotti alimentari e bevande. Sono in media quasi 3mila euro a testa. Sono 312 in provincia di Lecco le imprese artigiane dell’alimentare, delle bevande e della ristorazione, dove lavorano 1.240 addetti. Il comparto rappresenta il 4,4% delle imprese artigiane lecchesi e il 6,5% degli addetti. Le esportazioni lecchesi di alimentari e bevande superano i 502 milioni di euro, con una crescita del +22,7% nel primo semestre 2025, una delle variazioni più elevate tra le province lombarde, seconda solo a Varese, e superiore alla media nazionale del 5,8% e regionale del 9,8%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
