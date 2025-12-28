Christmas Karma Eva Longoria | Solo Gurinder Chadha poteva realizzare questo film natalizio

Eva Longoria ha espresso grande apprezzamento per il lavoro di Gurinder Chadha nella sua nuova commedia musical natalizia del 2025. L'attrice di Desperate Housewives ha sottolineato come solo la regista di Sognando Beckham fosse in grado di realizzare un film di questa natura. L'uscita di Christmas Karma promette di portare una nuova atmosfera alle celebrazioni natalizie, grazie alla visione unica e alla sensibilità artistica di Chadha.

La star di Desperate Housewives ha elogiato il lavoro della regista di Sognando Beckham nella nuova commedia musical natalizia del 2025. Eva Longoria è una delle protagoniste del nuovo musical comedy diretto da Gurinder Chadha, Christmas Karma, adattamento ispirato a Bollywood del classico di Charles Dickens, A Christmas Carol, con protagonista la star di Big Bang Theory Kunal Nayyar. Longoria interpreta il Fantasma del Natale Passato e nell'intervista ha riservato parole al miele per la regista di Sognando Beckham che ha lavorato al film, sottolineando come, a suo dire, era l'unica che avrebbe potuto dirigerlo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

