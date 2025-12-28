Choc in montagna 32enne scivola dalla seggiovia e fa un volo di circa 10 metri

Un incidente si è verificato a Piancavallo, dove Mattia Baronio, 32 anni di Mortara, è scivolato dalla seggiovia Tremul 1, cadendo da circa 10 metri. L’episodio ha richiesto l’intervento dei soccorsi. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di chiarimento, e le autorità stanno valutando le cause dell’incidente.

Un incidente davvero impressionante quello che ha visto coinvolto Mattia Baronio, 32enne di Mortara precipitato dalla seggiovia Tremul 1 di Piancavallo (Pordenone). Il giovane versa in condizioni critiche e la prognosi è ancora oggi riservata a causa dei gravi traumi riportati. Sulla vicenda indagano gli inquirenti. Stando alle informazioni riportate sino ad ora, l'episodio si è verificato nella giornata dello scorso 25 dicembre. Mattia, dipendente dello Chalet Arneri, baita che si trova a quota 1.600 metri, aveva da poco terminato il suo turno di lavoro. Stava scendendo a valle con la seggiovia quando è accaduto l'imponderabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Choc in montagna, 32enne scivola dalla seggiovia e fa un volo di circa 10 metri Leggi anche: Scivola dalla seggiovia e precipita per 10 metri a Piancavallo, 32enne in gravissime condizioni a Udine Leggi anche: Volo di 10 metri dalla seggiovia, ancora grave il 32enne coinvolto nell'incidente Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. "Il volto storico lascia, ecco perché". Ballando con le stelle, è già addio choc: la scoperta dopo la finale - facebook.com facebook #Calcio Tragedia sulle montagne del Montenegro: durante una vacanza sugli sci il calciatore tedesco Sebastian Hertner è morto a causa del distacco di una seggiovia, precipitando per 70mt. Sotto choc la moglie del 34enne, che ha assistito alla scena e si x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.