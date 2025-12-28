Choc a Pietracatella | madre e figlia muoiono dopo una cena l’ombra di una terribile intossicazione

A Pietracatella, una tragica perdita ha coinvolto madre e figlia, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, decedute dopo una cena. La comunità si confronta con un episodio improvviso che desta preoccupazione e domande sull’origine delle morti. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause di questa triste vicenda, considerata plausibilmente legata a un’intossicazione.

Cosa è successo a Pietracatella, morte la 50enne Antonella Di Ielsi e la 15enne Sara Di Vita. Una tragedia improvvisa e devastante ha colpito la comunità di Pietracatella, in provincia di Campobasso. Sara Di Vita, 15 anni, e sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, sono morte a distanza di poche ore l'una dall'altra dopo aver accusato gravi malori riconducibili, secondo le prime ipotesi, a una sospetta intossicazione alimentare. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'intera famiglia avrebbe iniziato a stare male dopo una cena consumata nei giorni precedenti, a base di pesce e frutti di mare.

Tragedia a Pietracatella, madre e figlia morte al Cardarelli: probabile intossicazione - Anche il padre ricoverato nell'ospedale del capoluogo. rainews.it

Madre e figlia muoiono al Cardarelli, si sospetta un’intossicazione alimentare - Una tragedia improvvisa e sconvolgente ha colpito una famiglia di Pietracatella, lasciando sgomenta l’intera comunità ... molisenetwork.net

Ricoverata in rianimazione in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni cliniche: saranno gli accertamenti medico legali a chiarire le circostanze del decesso. Paese sotto choc - facebook.com facebook

