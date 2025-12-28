Chiude il villaggio tirolese Rosai | Bilancio da un milione di visitatori evento a disposizione di chi governerà

Il Villaggio Tirolese di Piazza Grande si è concluso dopo un mese e mezzo di attività, registrando un totale di circa un milione di visitatori. Gianluca Rosai di Confcommercio commenta i risultati come un segnale positivo per la crescita di visitatori e affari, offrendo un’opportunità di confronto e sviluppo per chi governerà il territorio in futuro.

"Crescita dei visitatori e degli affari." Così Gianluca Rosai di Confcommercio traccia un primo bilancio da Piazza Grande dove, per un mese e mezzo circa ha preso vita il Villaggio Tirolese. Questa sera alle 20 le baite chiudono e domani inizia lo smontaggio che si completerà entro venerdì.

