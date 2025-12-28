‘Chiozzino e l’Urlon del Barco’ Torna a vivere un’antica leggenda
Capiterà, magari nel 2125, che uno studente di un corso di laurea triennale, in una qualsiasi materia umanistica dell’ Università di Ferrara, debba richiedere l’argomento di tesi a un suo vecchio professore. Questo, oberato dalle richieste, senza più idee su argomenti assegnabili, spulcerà nel suo personale archivio di storia locale, incappando così in una piccola ma densa pubblicazione del 2025. Il vecchio professore considererà il tema antico e ormai dimenticato. Degno però di essere riportato alla luce da un giovane studioso, per la curiosa esegesi che fornisce della marginalità della provincia: una vera elegia dell’inquietudine, un ambito che fa parte del Dna di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
